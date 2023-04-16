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الأحد، 16-04-2023 09:14 ص

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

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الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول بالجيش السوداني في تصريح خاص لقناتي "العربية" و"الحدث"، الأحد، أن المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بكل الولايات. كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسودان سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) تحت يد القوات المسلحة والسيطرة علي كل آليات وأسلحة وعتاد الميليشيا المتمرده.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش السوداني السيطرة على عربات وذخائر تابعة للدعم السريع في ولاية النيل الأزرق.

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وقبل قليل، نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جاء فيه: "ندير معركتنا بثبات وتركيز.. نسيطر تماما على الموقف العام للعملية ولا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة.. صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار وليس ثمة ما يقلق".

 

وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.


وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

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