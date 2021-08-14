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السبت، 14-08-2021 08:57 ص

روسيا.. العثور على المروحية المنكوبة في كامتشاتكا وعدد من جثث الضحايا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عثور فرق الإنقاذ على المروحية التي تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي يوم الخميس الماضي، وعدد من جثث ضحايا الحادث.

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وأكدت الوزارة صباح السبت أنها عثرت على المروحية في قاع البحيرة التي سقطت فيها على بعد نحو 500 متر عن الضفة وعمق 110 أمتار وعدة جثث بالقرب منها، فيما تدرس فرق الإغاثة إمكانية انتشال الجثث من قاع البحيرة.

 

وكانت السلطات الروسية قد أكدت أنه تسنى إنقاذ 8 سياح من أصل 16 كانوا على متن مروحية "مي-8" تحطمت في منطقة بحيرة كوريلسكويه في شبه جزيرة كامتشاتكا قبل يومين، فيما لقي 8 آخرون مصرعهم نتيجة الحادث.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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