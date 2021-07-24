عمال إغاثة في مناطق فيضانات بألمانيا يتعرضون للسب والقذف بالقمامة

الوكيل الإخباري - عرض متطوعون من منظمة الإغاثة التقنية الألمانية (THW) لمعاملة غير لائقة في بعض الأحيان عندما تم نشرهم في المناطق المنكوبة بالفيضانات في غرب ألمانيا.



وقالت نائبة رئيس الوكالة، زابينه لاكنر، في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزيونية اليوم السبت: "وصل الأمر إلى حد أن مساعدينا يتعرضون للسب وإذا كانوا على الطريق بسيارات الطوارئ، فإنه يتم إلقاء القمامة عليهم".

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وذكرت لاكنر أنه خلف هذه الاعتداءات بشكل أساسي أفراد ينتمون لحركة "التفكير الجانبي" أو حركة "البقائية"، الذين يزعمون أنهم تأثروا بكارثة الفيضانات، بالإضافة إلى بعض ضحايا الفيضانات المحبطين.



وقالت لاكنر إن بعض خدمات الطوارئ تم تصويرها أثناء عملها من قبل أشخاص لم يعرّفوا أنفسهم على أنهم ممثلون عن الصحافة، موضحة أنه لم يتم إلغاء أي مهمة إغاثة بسبب هذه الحوادث حتى الآن، لكن الوضع مرهق نفسيا للمتطوعين، وقالت: "أنا ممتنة للغاية لخدمات الطوارئ التي تواصل عملها دون خوف".