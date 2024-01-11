روسيا تتصدر التصنيف العالمي للقوة العسكرية من حيث عدد الدبابات والسفن الحربية

الوكيل الإخباري - تصدرت روسيا تصنيف Global Firepower 2024 من حيث عدد الدبابات والسفن والغواصات.

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وقد نُشر التصنيف المحدّث للقوة العسكرية تحت عنوان Global Firepower 2024 مع تحليل إنجازات 145 دولة في مجال القوة العسكرية.



ويستخدم التصنيف 60 عاملا فرديا لتحديد القوة العسكرية في كل دولة. ويطال التصنيف الفئات المختلفة، بدءا من عدد الوحدات العسكرية، وانتهاء بالوضع المالي والقدرات اللوجستية والإمكانات المادية التقنية.



وتظل روسيا رائدة في عدد الدبابات ووحدات المدفعية ذاتية الدفع والمدافع المقطورة. وفي العام الجاري أصبحت روسيا دولة رائدة أيضا في عدد السفن البحرية.

وتأتي الصين في المركز الثاني، وكوريا الشمالية في المركز الثالث، والولايات المتحدة في المركز الرابع، وتحتل السويد المركز الخامس في التصنيف.

RT