الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو

صور - ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان وانعدام مدى الرؤية

الاحتلال اعتقل 4695 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول الماضي

نتنياهو: الحرب تأخذ منا أثمانا باهظة لكن لا مناص منها

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال لم يقترب بعد من تقليص قدرات حماس

سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا بجباليا البلد

الحكومة: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تشمل القطاع الخاص

الأحد، 24-12-2023 01:33 م

روسيا تختبر أحدث غواصات "لادا"

658559654c59b76eb521a633


الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن روسيا تجري اختبارات على أحدث غواصتين حربيتين من نوع "لادا".

اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"تخضع غواصة كرونشتادت الروسية الجديدة للمرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، في إطار هذه المرحلة تمكنت الغواصة من الغوص لعمق 100 متر، ورافقتها في أثناء الاختبارات في البحر سفن حربية تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي".


وأضاف البيان:"خلال الاختبارات قام طاقم الغواصة بالتحقق من آلية عمل جميع الأنظمة الموجودة فيها ووضعوا خوارزميات لغوصها وطفوها بطرق مختلفة، وتحقق المختصون أيضا من آلية عمل أنظمة الدفع وأنظمة السونار على متنها".


وأشار البيان إلى أن روسيا بدأت أيضا مرحلة اختبارات الرسو لغواصة "فيليكيي لوكي" الجديدة من نوع "لادا"، وفي أثناء الاختبارات قام المختصون بفحص معظم الأنظمة الموجودة في الغواصة، مثل: أنظمة الاتصالات وأنظمة السونار وأنظمة التحكم ومنظومات التسليح.


تطور روسيا غواصات "لادا" في إطار المشروع الحكومي 677، وتنتمي هذه الغواصات إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج في أثناء الحركة، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل العدو.


ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكنها العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1703409105901

التونسيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم بالمجالس المحلية

ناقلة-نفط-ايران-باخرة

مسؤول إيراني: اتهامات إسرائيل لنا باستهداف السفن "كذب"

1067266302_0_134_2222_1023_640x0_80_0_0_09aab7880a4b992b9759271a9d1461fa

قائد البحرية الإيرانية: إدخال تجهيزات عسكرية ودفاعية حديثة لقواتنا

6587c6694236042fb11425a5

تركيا تبرر سبب قصفها لمواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا

1220231892411389916912

اعتباراً من اليوم .. دولة عربية تعلن عطلة رسمية لمدة أسبوع

11

مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا -فيديو

أخبار متعلقة
IMG-20231223-WA0064

مقتل شخص بقصف أوكراني لقرية حدودية جنوب غربي روسيا

657483484c59b765e57fb9e3

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا

WhatsApp Image 2023-12-09 at 3.20.09 PM

الرئيس الروسي يشيد بالعزلة الاقتصادية لبلاده

6570755e4c59b74bba10aa02

روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة

656b0ab742360403e6496b24

واشنطن تزعم أنها لا تستعد لإجراء تجارب نووية تحت الأرض في ولاية نيفادا

6564f98142360404f1154b7c

الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة ريازان