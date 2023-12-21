حملة بوتين تعلن بدء جمع تواقيع ترشيحه اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري

الوكيل الإخباري - أعلنت الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية ماريانا ليسينكو، بدء جمع تواقيع المؤيدين لترشح بوتين اعتبارا من 23 من الشهر الجاري وحتى نهاية يناير المقبل.



وأضافة رئيسة حملة بوتين: "سنبدأ جمع التوقيعات اعتبارا من 23 ديسمبر وحتى نهاية يناير، ونوجه الآن التعليمات لأعضاء حملتنا في مناطق روسيا ليكونوا قادرين على تنظيم جمع التواقيع حسب الأصول".

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وأضافت ليسينكو أن المقر الرئيسي للحملة سيبدأ عمله في غضون أيام وسيشرف عبر الفيديو على عمل المراكز والمنظمات الفرعية التطوعية في عموم روسيا.

RT