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الأربعاء، 10-01-2024 12:08 م

روسيا: هجمات أوكرانية جديدة تستهدف ساراتوف بالجنوب

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مُسيّرة «درون» في منطقة ساراتوف بجنوب البلاد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق «تلغرام»، أن الدفاع الجوي قام بتدمير طائرة درون أوكرانية. وأضافت الوزارة أن الدفاع الجوي أحبط محاولة كييف «لشنّ هجوم إرهابي على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي».


وقد أسقطت روسيا بالفعل طائرات درون عدة مرات في منطقة ساراتوف، حيث يقع مطار «إنجلز-2» العسكري. يُشار إلى أن روسيا وضعت قاذفات استراتيجية هناك من أجل شن هجمات صاروخية على أوكرانيا.

وكانت موسكو قد استخدمت مؤخراً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عدة قاذفات متمركزة في مطار إنجلز لإطلاق صواريخ على أوكرانيا. ويقع مطار إنجلز على بُعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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