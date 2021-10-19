روسيا ترسل مساعدات غذائية إلى الضفة الغربية

الوكيل الاخباري- أرسلت روسيا 17 طنا من المساعدات الغذائية عبر برنامج الأغذية العالمي لتجمع "بدوي ام الخير" بجنوب الخليل في الضفة الغربية.



ويستفيد من المساعدات اليوم 87 عائلة، وتضم المساعدات مواد غذائية من طحين وزيت وغيرها.

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أرسلت روسيا 17 طنا من المساعدات الغذائية عبر برنامج الأغذية العالمي لتجمع "بدوي ام الخير" بجنوب الخليل في الضفة الغربية.

المصدر: روسيا اليوم