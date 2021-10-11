الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

أسماء الوزراء الذين غادروا حكومة الخصاونة

العضايلة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة

السير الذاتية لوزراء التعديل الجديد

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

تعميم للمحامين الاردنيين حول بيع الأراضي الفلسطينية

اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا منذ بداية العام

حريق مخبز في السلط

رئيس الوزراء: التعديل الوزاري المنتظر له طابع اقتصادي

أسترازينيكا تعلن نجاح عقار كوكتيل الأجسام المضادة لكورونا

عاجل

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الإثنين، 11-10-2021 01:50 م

اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا منذ بداية العام

61640faf4c59b76712367a38


الوكيل الاخباري- قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إنه تم منذ بداية العام اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا.

وذكرت بوبوفا، أن السلطات الصينية سجلت في الصيف الماضي، إصابة واحدة  بإنفلونزا الطيور.    

وأضافت بوبوفا، للصحفيين اليوم الاثنين: "في هذا العام، تم تسجيل حالتين لانتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر.

اضافة اعلان

 

تم تسجيل هذه الأمثلة وإقرارها، من قبل منظمة الصحة العالمية. في روسيا تم تسجيل حالة واحدة، وفي هذا الصيف تم تسجيل نفس الحالة في الصين".

 

في وقت سابق، أشارت بوبوفا إلى أنه تم في روسيا بناء نظام مراقبة لانتقال محتمل بين الأنواع للإنفلونزا، ولا سيما من الطيور إلى الإنسان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6163f42e4c59b76cfb085170

بوتين يدعو إلى تعاون دولي في مكافحة العدوى

6163ea9d42360468ee0efd42

روسيا توقف استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من الصين

889a35e3-0bb7-493e-8cbc-c9a12c0447d3

الكوارث الطبيعية تكبد الصين 44 مليار دولار اميركي

6163c3a64236047eb927c5c8

الصين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود

حريق2

لبنان .. اندلاع حريق كبير قرب منشآت نفط - فيديو

ط

سقوط ضحايا في مواجهات الشرطة والسكان الأصليين في تشيلي

أخبار متعلقة
6163ea9d42360468ee0efd42

روسيا توقف استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من الصين

بوتين

بوتين: روسيا تحتفظ بمركز مرموق في إنتاج الحبوب

615e8d864236046202375aed

بوتين يتلقى التهنئة بعيد ميلاده

61592a7a4c59b76ba724e064

موسكو تشيد بموقف فنلندا ودعوتها للأوروبيين لتغيير سياستهم اتجاه روسيا

روسيا ٢

برلماني روسي يشدد على ضرورة إصلاح نظام التعليم في البلاد

614ed9084c59b76fb16f1206

بوتين: روسيا تنفذ عملا واسع النطاق لحماية الطبيعة