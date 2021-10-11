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الإثنين، 11-10-2021 11:04 ص

روسيا توقف استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من الصين

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الوكيل الاخباري- علقت روسيا استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من الصين بعد اكتشاف احتوائها على مكونات محظورة، وجاء ذلك بناء على قرار هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسبوتريب نادزور".

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ووفقا لبيان نشرته الهيئة الروسية، فقد تم اكتشاف حمض نووي معدل وراثيا للذرة وفول الصويا في بعض أصناف المعكرونة ورقائق البطاط والبسكويت وحلوى "بيض الشوكولاتة".

وأشارت الهيئة إلى أن المواد الضارة تجاوزت الحد المسموح به بخمسة أضعاف. كما أن ملصقات المنتجات لم تتضمن معلومات حول احتواء المنتجات على مكونات معدلة وراثيا.

ويدخل الحظر حيز التطبيق ابتداء من اليوم (11 أكتوبر 2021) وحتى إشعار آخر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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