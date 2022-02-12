روسيا ترسل 30 سفينة لتشارك بمناوراتها في البحر الأسود

الوكيل الإخباري-قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أكثر من 30 سفينة حربية تابعة لقواتها البحرية دخلت البحر الأسود بهدف إجراء مناورات عسكرية.

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وأوضحت الوزارة في بيان، السبت، إن أكثر من 30 سفينة انطلقت من مينائي "سيفاستوبول"، و"نوفوروسيسك" متجهة نحو البحر الأسود للمشاركة في مناورات عسكرية.



وكانت الوزارة، أفادت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها ستجري سلسلة مناورات عسكرية خلال يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، بمشاركة 10 آلاف جندي، و140 سفينة، و60 طائرة.



وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.



وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

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