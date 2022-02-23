روسيا تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى إثر الاعتراف باستقلالهما يوم الاثنين.





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وذكرت الوزارة، في بيان: "بالتوافق مع المرسوم رقم 71 الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير العام الجاري، تم اليوم 22 فبرابر 2022، عن طريق تبادل وزارة الخارجية الروسية للمذكرات مع وزارتي خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تسجيل اتفاق حول إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارا من الموعد المذكور بين الاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين الاتحاد الروسي وجمهورية لوغانسك الشعبية على مستوى السفارات".



وشدد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية على أن "الطرف الروسي يهدف إلى تطوير التعاون الكامل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بما في ذلك عبر اتجاه وزارات الخارجية في مصلحة مواطني دولنا، وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".



ووقع الرئيس الروسي، يوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.



كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما ووزارة الخارجية بإقامة علاقات دبلوماسية معهما.

روسيا اليوم