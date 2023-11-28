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الثلاثاء، 28-11-2023 01:15 م

روسيا.. طائرات صغيرة مسيرة للطائرة Su-57

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الوكيل الاخباري- قال مصدر أنه تم تصنيع طائرات مسيرة صغيرة خاصة لمقاتلة الجيل الخامس الروسية Su-57، التي ستحملها على متنها، وتكون قادرة على التحكم في مجموعة من هذه المسيرات.

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وبين المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "صنعت طائرات صغيرة مسيرة لأغراض مختلفة للطائرة Su-57، التي يمكن للطائرة حملها معلقة خارج جسمها وفي حجرة داخلية وإطلاقها في الهواء. ومن المخطط أن تطلق المقاتلة مجموعة من هذه الطائرات المسيرة والتحكم بها".

ويضيف: "الحديث يدور عن طائرات مسيرة هجومية ومسيرات استطلاع وطائرات حربية إلكترونية مسيرة". ستسمح عشرات الطائرات المسيرة التي تطلقها Su-57 باختراق الدفاعات الجوية للعدو، سواء بسبب التحميل الزائد على قنوات المعلومات الخاصة بها أو بسبب الضربة المركزة على أنظمتها - سواء بالطائرات المسيرة أو الأسلحة المزودة بها الطائرة".

 




 

 


 

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