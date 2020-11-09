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الإثنين، 09-11-2020 09:41 ص

المهاجم جندي عشريني

روسيا .. مصرع 3 أشخاص بإطلاق نار في مطار عسكري

مطار
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أدّى إطلاق نار في مطار "بالتيمور" العسكري قرب مدينة فورونيج وسط روسيا صباح اليوم الاثنين، إلى مصرع 3 أشخاص.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في هيئة الطوارئ في مقاطعة فورونيج قوله: "عسكري أطلق النار من مسدس انتزعه من ضابط، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص. والآن اعتصم المهاجم في داخل وحدة عسكرية".

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وحسب المصدر، فإن الضحايا هم ضابطان وجندي، في حين أصيب شخص آخر بجروح بالغة جراء الحادث ونقل إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.
وأكدت السلطات الروسية سقوط ضحايا بحادث في المطار العسكري، مشيرة إلى أنه يجري التعرف على التفاصيل.


وبحسب بيانات وزارة الداخلية الروسية ، فإن جندي يبلغ من العمر 20 عاما. 
بدورها، أكدت قيادة المنطقة العسكرية الغربية وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تجري عملية البحث عن الجاني.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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