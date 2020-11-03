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الثلاثاء، 03-11-2020 09:27 ص

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير في تركيا إلى أكثر من 100

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الوكيل الاخباري-  أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 ضحية.

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وهذا أكبر عدد من الضحايا يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.


وأوضحت "آفاد" أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.


وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.


وضرب زلزال يوم الجمعة الماضي بلغت قوته 6.6 درجة، ساحل قضاء "سيفري حصار" (سيفريهيسار) بولاية إزمير غربي البلاد.


المصدر:  روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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