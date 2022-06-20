روسيا: منع ليتوانيا وصول الشاحنات إلى كالينيغراد عمل عدائي

الوكيل الاخباري - اعتبرت روسيا، اليوم الاثنين، منع ليتوانيا الشاحنات من الوصول إلى مدينة كالينيغراد بالكامل عملا عدائيا واضحا، مشددة على أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الوطنية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي : "روسيا تعتبر التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، أعمالا عدائية واضحة".

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