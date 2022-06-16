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الخميس، 16-06-2022 02:43 م

روسيا تبدي استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء بأن كبير المفاوضين الروس قال، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق رداً بعد على مقترحاتها الأخيرة.

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ومنذ عقد محادثات متقطعة بين الجانبين في مارس (آذار)، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.


ونقلت الوكالة الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله، اليوم الخميس، إن كييف هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.


في سياق متصل، حذّر الكرملين (الخميس) من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى كييف.


وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة"، مضيفاً أن ذلك سيكون "غير مجدٍ على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد".

 

الشرق الأوسط


 




 

 


 

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