روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، عن استعداد روسيا لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إزالة الألغام البحرية حول المرافئ الأوكرانية.



وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي تشاوش أوغلو، في أنقرة: “كييف هي من تضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، في حين أن روسيا لا تضع أي عراقيل”.



وأضاف: “روسيا مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصعيد، وعلى استعداد لحماية السفن المحملة بالحبوب والقمح، وتضمن سلامة مرورها”.

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