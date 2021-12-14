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الثلاثاء، 14-12-2021 04:30 م

روسيا وإندونيسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الأمن المعلوماتي

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الوكيل الإخباري-أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية حكومية مع إندونيسيا للتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي.

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ووقع نيابة عن حكومة روسيا، سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ونيابة عن حكومة إندونيسيا، وزير السياسة والقانون والأمن، محمد محفوظ.


ووفقا للاتفاقية الموقعة، اتفقت روسيا وإندونيسيا على التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.


واتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرمجيات الخبيثة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من طرق الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

روسيا اليوم

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