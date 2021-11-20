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السبت، 20-11-2021 03:37 م

وفاة 4 أشخاص إثر انهيار أرضي في إندونيسيا

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الوكيل الإخباي-توفي أربعة أشخاص وأصيب آخر إثر حدوث انهيار أرضي في إقليم جاوة الوسطى بإندونيسيا.

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ونقلت وكالة الانباء الاندونيسية "أنتارا" عن وكالة إدارة الكوارث الاندونيسية، اليوم السبت، ان سيلا من الطين ضرب عدة منازل في منطقة بانجار نيجارا في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بسقوط ضحايا.
يشار إلى أن أكثر من مئة شخص لقوا حتفهم في 2014 إثر انهيار أرضي مشابه بنفس المنطقة.


يذكر أن الانهيارات الأرضية شائعة الحدوث خلال موسم الأمطار بإندونيسيا، والذي يستمر من تشرين الأول وحتى آذار.

 

بترا

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