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الخميس، 27-07-2023 06:05 م

روسيا وزيمبابوي توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة الذرية

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الوكيل الإخباري - وقعت روسيا وزيمبابوي، خلال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة بطرسبورغ، اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

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وتضع الوثيقة أساسا قانونيا للتعاون في إنشاء وتطوير البنية التحتية النووية في زيمبابوي، بما يتماشى مع التوصيات والأحكام الدولية الناظمة في مجال الأمان النووي والإشعاعي.


كما أن التعاون يشمل إنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر المختصة في مجال الصناعة النووية.


ووقع الوثيقة كل من ألكسي ليخاتشوف ــــ المدير العام لشركة روسآتوم، وصودا زيمو ــــ وزير الطاقة في زيمبابوي.


ويأتي التوقيع على الاتفاقية استكمالا لمذكرة تفاهم تم التوقيع عليها في 20 سبتمبر 2021 على هامش الدورة 65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقدت في فيينا.


وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

 

RT

 




 

 


 

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