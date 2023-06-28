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الأربعاء، 28-06-2023 10:48 م

تدريب 24 ألف جندي أوكراني في الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - تلقى 24 ألفا جندي روسي تدريبا عسكريا في دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمعلومات وردت من كييف اليوم الأربعاء.

وقال الليفتنانت جنرال سيرهي نايف، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع "تم تدريب 24 ألف جندي أوكراني بالفعل في الاتحاد الأوروبي".

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وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من 16 شهرا، بدأت العديد من دول الاتحاد الأوروبي تدريب الجنود الأوكرانيين في محاولة لمساعدتهم في صد الهجوم الروسي.


كما تم إرسال آلاف الأوكرانيين للحصول على تدريب عسكري خارج الاتحاد الأوروبي، في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج.


ويتم تدريب الجنود الأوكرانيين على أنظمة الأسلحة الغربية والأساليب العسكرية الحديثة لتمكينهم من استخدام شحنات الأسلحة الغربية ولإعدادهم بشكل أفضل للانتصار في الحرب ضد روسيا.

 

البيان

 




 

 


 

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