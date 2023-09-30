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السبت، 30-09-2023 07:46 م

روغوزين: القوات الأوكرانية تحشد عناصر مشاة البحرية عند إنِرغودار

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الوكيل الاخباري- أعلن عضو مجلس الاتحاد الروسي، ديمتري روغوزين، أن القوات الأوكرانية تحشد عناصر مشاة البحرية عند إنرغودار.

وقال روغوزين معلقا على المعلومات حول التحضير الأوكراني لهجوم جديد على محوري خيرسون وزاباروجيه: "يجب أن نتوقع محاولات عبور النهر من قبل العدو في منطقة إنرغودار، وكذلك عند خزان كاخوفكا، نلاحظ حشدا لقوات مشاة البحرية الأوكرانية في هذه المناطق".

وأشار روغوزين إلى أن هذه التوقعات قائمة على المراقبة المستمرة لتحركات العدو، مضيفا "في حال اتباع العدو للاستراتيجيات الكلاسيكية، علينا أن نتوقع محاولاته لشن هجمات على محور أوريخوفو-بولوغوفكا في منطقة فيربوفوي".

في 29 سبتمبر الجاري، أخبر مصدر مقرب من سلطات كييف أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لشن هجوم على محوري خيرسون وزاباروجيه في أوائل أكتوبر، بهدف السيطرة على محطة زاباروجيه للطاقة النووية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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