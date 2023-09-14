أردوغان يعين سفراء جدد لعدة دول

الوكيل الاخباري - أعلنت صحيفة Resmi Gazete التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقع مراسيم بشأن تعيين سفراء جدد لدى روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى.

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وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشرته الصحيفة: "تعيين تانجو بيلغيتش سفيرا لجمهورية تركيا لدى روسيا".



وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، أن روسيا تأمل بأن تكون مساهمة السفير التركي الجديد لدى روسيا تانجو بيلغيتش في العلاقات بين البلدين إيجابية.



وتم تعيين مصطفى بيلغين سفيرا جديدا لتركيا لدى أوكرانيا.

كما عين أردوغان سفراء جددا لدى بولندا والمغرب وبوروندي.

روسيا اليوم