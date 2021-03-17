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الأربعاء، 17-03-2021 12:10 م

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غربي تشيلي

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، رصد زلزال قوي ضرب غربي تشيلي.

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وأكدت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات كان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.


وأفادت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (00:12) بتوقيت غرينتش عند دائرة عرض (40.720) جنوبا وخط طول (85.303) غربا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.


ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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