هزة أرضية خفيفة تضرب منطقة بالجزائر

الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية تبلغ قوتها 4.8 درجات شمال شرق الجزائر، ليل الثلاثاء الأربعاء، من دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، وفق ما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري.



وأوضح المركز الحكومي في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 02:51 بتوقيت الجزائر، وأن "مركز الهزة حدد على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب الرصفة بولاية سطيف، التي تبعد 280 كيلومترا شمال شرق الجزائر".

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وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف على صفحتها على "فيسبوك"، أنها انتقلت الى مكان الهزة الأرضية و"لم تسجل أي خسائر بشرية" بل "سقوط عدة صخور جبلية على الطريق، وتشققات في عمارة سكنية واحدة"، حسبما نقلت "فرانس برس".



وفي أغسطس تسبب زلزالان بقوة 4.9 و4.5 درجات ضربا ولاية ميلة شرق الجزائر بانهيار مبنى من خمسة طوابق، وتعرض نحو ثلاثين منزلا لتشققات دون تسجيل أي خسائر بشرية.

أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس، وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003 إذ بلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن سقوط 2200 ضحية و11500 جريحا.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار فيها.

المصدر : سكاي نيوز

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