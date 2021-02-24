الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز لوزير العمل معن القطامين

السجن 15 عاما لمطلق نار على ملازم

اجتماع في رئاسة الوزراء وقرار مرتقب حول حظر الجمعة

وفاة عشريني بعيار ناري في الكرك

الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة الكويت

الارصاد لـ الوكيل : ننفي بشكل قاطع تساقط الثلوج أمس جنوب المملكة

الكباريتي لـ الوكيل : الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات

قصر أحلام… فيديو يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

شاب أردني يحول سيارته إلى محل متنقل لبيع القهوة

عاجل

اجتماع في رئاسة الوزراء وقرار مرتقب حول حظر الجمعة

الأربعاء، 24-02-2021 03:07 م

لا خسائر

هزة أرضية خفيفة تضرب منطقة بالجزائر

هزة
توضيحية


الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية تبلغ قوتها 4.8 درجات شمال شرق الجزائر، ليل الثلاثاء الأربعاء، من دون أن تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة، وفق ما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري.

وأوضح المركز الحكومي في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 02:51 بتوقيت الجزائر، وأن "مركز الهزة حدد على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب الرصفة بولاية سطيف، التي تبعد 280 كيلومترا شمال شرق الجزائر".

اضافة اعلان

وذكرت مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف على صفحتها على "فيسبوك"، أنها انتقلت الى مكان الهزة الأرضية و"لم تسجل أي خسائر بشرية" بل "سقوط عدة صخور جبلية على الطريق، وتشققات في عمارة سكنية واحدة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفي أغسطس تسبب زلزالان بقوة 4.9 و4.5 درجات ضربا ولاية ميلة شرق الجزائر بانهيار مبنى من خمسة طوابق، وتعرض نحو ثلاثين منزلا لتشققات دون تسجيل أي خسائر بشرية.

 

أما آخر زلزال مدمر فكان في منطقة بومرداس، وشعرت به العاصمة أيضا سنة 2003 إذ بلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن سقوط 2200 ضحية و11500 جريحا.

 

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار فيها.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
60363b2742360460767e152d

مصر تؤيد السودان في أزمة سد النهضة

arabstoday-اليااااااااااايان

اليابان تعين وزيرا لمحاربة ظاهرة الانتحار

ان

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة

1-1207508

رئيس دولة يستأجر طائرة ميسي الخاصة

75231_fullimage_skyline erasmus brug in de avond rotterdam partners foto guido pijper

هولندا تضبط أكبر كمية هيروين في حاوية - صورة

unnamed

ترودو وبايدن يتعهدان بمحاربة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد

أخبار متعلقة
ان

الجزائر.. انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة

920192674925964941734

زلزال بقوة 8. 5 درجات شرقي إندونيسيا

94957

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

1-1416562

ضحايا في انفجار ناجم عن تسرب غاز بالجزائر

AP17317251581112-1-e1510607504871

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إيران

6027c86642360424cf755c4c

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب محيط يريفان