زلزال بقوة 6.1 درجة بالشرق الأقصى الروسي

الوكيل الإخباري - أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جنوب أراضي الإقليم.

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وجاء في بيان: "تم تسجيل الهزة في الساعة 18:03 بالتوقيت المحلي (9:03 بتوقيت موسكو). على بعد 340 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي على عمق 58.8 كيلومترا".



وشعر سكان ثلاث مناطق بالزلزال وهي فيليوتشينسك وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي وأوزرنوفسكي.



في وقت لاحق، سجل فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية هزتين إضافيتين قبالة سواحل كامتشاتكا. واحدة في الساعة 19:24 بالتوقيت المحلي. بقوة 3.8.و تم تسجيل زلزال آخر في الساعة 20:44 بالتوقيت المحلي. كانت قوته 4.1 وكان مركز الزلزال الأخير في المحيط الهادئ جنوب شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.



وفي منطقة ساخالين تم رصد زلزال بقوة 5.4، وذكرت الإدارة الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في منطقة سخالين، بالقرب من جزر الكوريل الشمالية على عمق 42 كيلومترا. ( وكالات )