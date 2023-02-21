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الثلاثاء، 21-02-2023 03:36 م

بوتين: الدولار الأمريكي يفقد هيمنته العالمية

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الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن عملة الولايات المتحدة والعملات الغربية الأخرى ستفقد حتما مكانتها الرائدة في التعاملات المالية الدولية.

وفي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، قال بوتين إن موسكو ستتعاون مع حلفائها لبناء نظام آمن للتسويات الدولية التي لا تعتمد على الدولار أو اليورو.

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وأضاف أن السياسة الحالية للدول الغربية تتسبب في فقدان الدولار الأمريكي واليورو لعالميتهما في المدفوعات الدولية، مشيرا إلى أن الغرب يجبر موسكو على وقف التسويات بالدولار والعملات الغربية الأخرى.


ولفت الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بالروبل تضاعف منذ ديسمبر 2021، ووصل الآن إلى الثلث، وعند الأخذ بالحسبان عملات الدول الصديقة فإن حصة التبادل التجاري بالعملة الروسية والصديقة باتت أكثر من النصف.

 

RT

 




 

 


 

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