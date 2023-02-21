الصين تخشى أن تخرج الأزمة في أوكرانيا عن السيطرة

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ في منتدى لانتينغ في بكين إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر للأزمة في أوكرانيا واحتمال خروجها عن نطاق السيطرة.

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ونقل تلفزيون الصين المركزي قوله: "إن الصين قلقة للغاية من أن الأزمة في أوكرانيا تتصاعد باستمرار وقد تخرج عن نطاق السيطرة".



وأكد تشين قانغ أن الصين ستواصل تعزيز محادثات السلام بشأن أوكرانيا، قائلا: "سنواصل تعزيز السلام والمفاوضات وجلب الحكمة الصينية للترويج لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وسنعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الحوار والتشاور، وحل مخاوف جميع الأطراف، وتحقيق الأمن العالمي".



كما شدد على أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، التزمت الصين دائما بالموضوعية والحياد.



ويصل رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء حاملا في جعبته خطة للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.

RT