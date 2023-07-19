زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة سواحل أمريكا الوسطى

الوكيل الاخباري - أفادت وزارة البيئة في جمهورية السلفادور، بأنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 6.8 درجة في مياه المحيط الهادئ قرب سواحل السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا.

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وفي بيانها، استبعدت هذه الوزارة، وجود خطر حدوث تسونامي على ساحل السلفادور.



وأضافت الوزارة: "تدل المعطيات النهائية المتوفرة على وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل أوسولوتان على مسافة 66 كيلومترا جنوب شاطئ إسبينو. وكانت بؤرة الهزات الأرضية على عمق 51 كيلومترا. وتؤكد المعلومات على عدم وجود خطر حدوث تسونامي على الساحل ".



وحسب البيانات الموجودة، المسافة من مركز الزلزال إلى المراكز السكنية الكبيرة على الساحل، لا تقل عن مائة كيلومتر.



وأشارت الوزارة إلى أنه تتم في الوقت الراهن دراسة عواقب الزلزال.

روسيا اليوم