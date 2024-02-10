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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 10-02-2024 08:53 ص

زلزال جديد يضرب أمريكا

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الوكيل الإخباري- أعلن المرصد الأميركي للزلازل، أن زلزالا قويا ضرب جزيرة هاواي الأميركية، مساء أمس الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي.

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وبحسب واشنطن تايمز، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,7 درجة وقع قرب جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزه على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.


وأفاد أشخاص بأنهم شعروا بالزلزال في كل أنحاء الجزيرة الرئيسية، وأن احتمال وقوع وفيات أو أضرار منخفض جدا.


وتعد هاواي منطقة نشطة زلزاليا على الرغم من وجودها وسط صفيحة تكتونية ضخمة، وهي تضم ستة براكين نشطة بينها بركان كيلاويا الذي يبهر السياح الذين يجولون فوقه في مروحيات في جزيرة بيغ آيلاند.


 




 

 


 

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