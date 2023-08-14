الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الشبول: الحكومة ملتزمة بدعم وسائل الإعلام المحلية

7 عوامل تزيد من فرص الإصابة بمشكلات المرارة

لمرضى الكوليسترول- 4 أطعمة تضر بصحتك

انقطاع الكهرباء في شوارع محافظات الشمال.. وكهرباء اربد توضح

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

"التعليم العالي": نتحفظ على ذكر التخصصات التي أُوقف القبول فيها

اختتام فعاليات مهرجان بيت سمر الثاني بلواء بني كنانة

مؤتة: دوام الجامعة وجاهي غدا الإثنين

صدمة في الغرب بعد توجيه القوات الروسية ضربة موجعة لقوات كييف في خاركوف

9 إصابات ونجاة رضيع بأعجوبة بعد اقتحام سيارة مخيما على ساحل ويلز البريطاني

الإثنين، 14-08-2023 12:53 ص

زيلينسكي يعترف بمسؤولية قواته عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم

64d94b854236043c016c9f33


الوكيل الاخباري- أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية كييف عن الهجوم الفاشل على جسر القرم يوم 12 أغسطس، وقال "نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية في إطار العملية الخاصة".

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره في "قناته": "ها هو الدخان الواضح على جسر القرم".

اضافة اعلان

 

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر يوم أمس السبت.

وقالت في بيان لها: "حاول نظام كييف توجيه ضربة إرهابية على جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويله إلى نسخة هجومية".

وفي وقت لاحق من هذا الحادث، قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إن صاروخا أوكرانيا آخر للعدو تم إسقاطه فوق مضيق كيرتش.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d943114c59b7745469238f

النيجر.. رئيس المجلس العسكري يعطي الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس"

64d94061423604369f5ebb63

واشنطن تعين سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة في النيجر

64d937834c59b73860656590

الدفاع الروسية تعلن اسقاط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

64d9123c423604261c3e0f20

اليونان.. تعلن إنقاذ 48 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس

64d8df844c59b734267e63f8

وزير الدفاع الأوكراني يشتكي من نقص عناصر هندسة إزالة الألغام لدى قواته

64d90d9042360442a56fe40a

قوى سياسية نيجيرية تطالب بانسحاب القوات الفرنسية فورا

أخبار متعلقة
64ce92454236047e7860901f

سخرية أمريكية من تصريحات بريطانيا

64ca85c44c59b721eb637ed4

زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة مهمة لأوكرانيا

1048707671_158_0_2889_2048_1920x0_80_0_0_c038138053dcf22ee539ecb25462598e

زاخاروفا تسخر من وزير الدفاع الأوكراني: أنت تهدد والغرب يدفع

1068822742_0_31_1170_689_1920x0_80_0_0_2f03b36424d651eca57e34af1491ded9

مدينة بيلغورد تشيّع ضحيتي اعتداء نظام كييف الإرهابي على جسر القرم

64b63c1d4c59b7143d19cf8c

زاخاروفا: علاقة زيلينسكي بالغرب باتت "سامة"

64b3cd9a4c59b748b05c4279

صحيفة: زيلينسكي أعاق الغرب وقدم "مساعدة غير متوقعة" لروسيا