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السبت، 05-08-2023 09:38 م

سخرية أمريكية من تصريحات بريطانيا

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الوكيل الإخباري- انتقد محلل الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، تصريحات الاستخبارات البريطانية حول أن الشجيرات والأعشاب تعرقل هجوم قوات كييف.

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وجاء ذلك في مقابلة أجراها جونسون على "يوتيوب"، حيث قال، وهو يعبر عن امتعاضه: "من كان يعلم أنه، من أجل ضمان انتصار أوكرانيا، كان يجب على الولايات المتحدة تشكيل لواء مزود بجزازات العشب؟".

وأكد جونسون أن مثل هذه التصريحات "غبية وجاهلة".

وفي تصريحات سابقة له، قال جونسون إن الولايات المتحدة تعتزم تصفية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وإلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

 




 

 


 

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