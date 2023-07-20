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الخميس، 20-07-2023 04:55 م

مدينة بيلغورد تشيّع ضحيتي اعتداء نظام كييف الإرهابي على جسر القرم

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الوكيل الإخباري- شيع أهالي مدينة بيلغورد ضحيتي هجوم قوات كييف الإرهابي على جسر القرم مؤخرا، الذي أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما بجروح نقلت على إثرها إلى المستشفى.

واحتشد المشيعون في بلدة نوفي أوسكول بمقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا لتوديع الزوجين ناتاليا وأليكسي كوليك، ضحيتي الهجوم الأوكراني.

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وكان نظام كييف قد هاجم جسر القرم مؤخرا بزوارق مسيّرة، مما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.

وكان نظام كييف قد هاجم جسر القرم مؤخرا بزوارق مسيّرة، مما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.

كما تضرر جزء من الجسر حيث ستتم استعادة حركة المرور بالكامل عبره حتى الخريف المقبل.

 




 

 


 

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