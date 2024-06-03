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الإثنين، 03-06-2024 09:44 ص

سريلانكا: 10 قتلى و6 مفقودين إثر فيضانات وانهيارات طينية

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الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إن سريلانكا أغلقت المدارس بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء كثيرة من البلاد، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وفقدان ستة آخرين.

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وأعلنت وزارة التعليم في البلاد أن إعادة فتح المدارس ستعتمد على كيفية تحسن الطقس.


وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث دمار في أجزاء كثيرة من البلاد منذ الأحد، ما أدى إلى غمر المنازل والحقول والطرق، وأجبرت السلطات على قطع الكهرباء كإجراء احترازي.


حيث لقي ستة أشخاص حتفهم بعد أن جرفتهم المياه وغرقوا في العاصمة كولومبو ومنطقة راتنابورا النائية الأحد، بحسب مركز إدارة الكوارث.


ولقي ثلاثة آخرون حتفهم عندما انهارت أكوام من التراب على منازلهم، وتوفي شخص عندما سقطت عليه شجرة، وفقد ستة أشخاص آخرون.


وقال المركز في بيان إنه بحلول الاثنين، تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى مراكز الإخلاء وتضرر أكثر من 400 منزل.


وتم نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الغذاء والضروريات الأخرى للمتضررين.


يذكر أن سريلانكا تواجه ظروفاً مناخية قاسية منذ منتصف مايو الماضي بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وفي وقت سابق، تسببت رياح قوية في سقوط أشجار في العديد من المناطق، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

 

RT


 




 

 


 

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