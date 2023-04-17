الإثنين 17-04-2023
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الإثنين، 17-04-2023 09:34 ص

سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن زواج العمانيين من أجانب

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الوكيل الإخباري- أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما بشأن زواج العمانيين من أجانب، وقد أصبح هذا الزواج مسموحا دون الحاجة لتصريح.

وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية أن المادة الأولى منه، قضت بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

‏وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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