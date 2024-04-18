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الخميس، 18-04-2024 02:33 م

سلطنة عُمان.. ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا

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الوكيل الإخباري- انتهت تأثيرات المنخفض الجوي "المطير"، الذي تأثرت به سلطنة عُمان خلال الأيام الماضية، بتسجيل 21 حالة وفاة بينهم 12 طفلاً، فيما يتم البحث عن مفقودين آخرين.

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وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عُمان في منشور عبر منصة "إكس" إن "جهود فرق البحث والإنقاذ تسفر عن العثور على جثمان المواطنة المفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ومقيم من الجنسية الآسيوية بولاية صحم. ليرتفع عدد الوفيات جراء الحالة الجوية إلى 21، وما تزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين آخرين مستمرة".


وقام سلاح الجو العُماني بعملية إنقاذ وإجلاء في ولاية محوت بمحافظة الوسطى لعائلة عُمانية من منطقة ساحلية حاصرتها الأودية، وتم نقلها إلى أحد الأماكن المخصصة للإيواء في إطار عمليات الدعم جراء الحالة الجوية.


كما نفذ سلاح الجو بإحدى طائراته العمودية عملية إخلاء طبي جراء الحالة الجوية لمواطنة استدعت حالتها الصحية الحرجة نقلها من قرية هاط إلى مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة لتلقي العلاج اللازم.


ومنذ أيام، تشهد سلطنة عُمان مع دول خليجية أخرى مثل البحرين والإمارات، أمطارًا رعدية غزيرة أدت لفيضانات وسيول.


وتسببت الأمطار الغزيرة في المحافظات الشمالية، بحدوث سيول في الأودية والشعاب، ما نتج عنه أضرار مادية وبشرية.


وتشهد عدة محافظات يمنية منذ أيام أمطارًا غزيرة أدت إلى تضرر العديد من السكان، وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أمطارًا غزيرة جرفت ملاجئ النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد، مما أدى إلى فقدانهم للمأوى.

RT


 




 

 


 

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