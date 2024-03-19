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الثلاثاء، 19-03-2024 09:04 ص

سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق

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الوكيل الإخباري- أعلنت سوريا، فجر اليوم الثلاثاء، تعرضها لهجوم إسرائيلي جوي، استهدف عددا من النقاط العسكرية.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية"سانا", عن مصدر عسكري قوله، "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، حيث استهدف عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".


وأضاف المصدر، "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".


وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد باستهداف ضربات إسرائيلية محيط منطقة يبرود في ريف دمشق.


ونشرت منصات إخبارية سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالت إنها للهجوم الإسرائيلي الجديد على سوريا.

 




 

 


 

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