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الثلاثاء، 12-03-2024 09:22 ص

فيديو- إطلاق 70 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان المحتل

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم صباح اليوم الثلاثاء إطلاق 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه أطلق في الدفعة الأولى 30 صاروخا باتجاه أصبع الجليل والجولان، وتم اعتراض بعضها من قبل القبة الحديدية فيما سقط بعضها داخل إسرائيل، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي الدفعة الثانية تم إطلاق 40 صاروخا استهدفت هضبة الجولان، وقد دوت صافرات الإنذار وتم تفعيل القبة الحديدية في أجواء مستوطنات القطاع الشرقي.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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