الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إسرائيل تجدد دعوتها غوتيريش للاستقالة

ألمانيا ترحب بفكرة لندن حول صواريخ "تاوروس"

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

وزير الصناعة والتجارة: أجرينا 17 ألف زيارة رقابية على الأسواق منذ بداية العام ونركز على أسعار الدجاج حالياً

استيراد الأسلحة يتضاعف في أوروبا

هزة أرضية في مصر

ثالث تأجيل لرحلة ماكرون المقررة إلى أوكرانيا

حادث مروع في مصر يُودي بحياة فتاة ويصيب 7 آخرين

بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اليوم

قراءة في معطيات تحري هلال رمضان لهذا العام

الإثنين، 11-03-2024 08:09 ص

العراق يعيد 625 شخصا من مخيم الهول في سوريا

hol4_w900_h900


الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس، الأحد، إعادة 157 عائلة، أي ما مجموعه 625 شخصا، من مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم أقارب مقاتلين في تنظيم داعش.

اضافة اعلان


وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "تم مساء السبت إعادة 157 عائلة عراقية من مخيم الهول، تتألف من 625 شخصا".


وبعد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة الى المناطق التي ينحدرون منها.


ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.


ويضم مخيم الهول أكثر من 43 ألف شخص من سوريين وعراقيين وأجانب من نحو 45 دولة أخرى، وجميع هؤلاء هم من عائلات مقاتلي التنظيم المتطرف.


وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في 2 مارس أن العراق أعاد "1924 عائلة من مخيم الهول بواقع 7556 مواطنا عراقيا حتى الآن"، مضيفا أن "1230 عائلة منها عادت إلى مناطقها الأصلية طوعا، والمتبقين يخضعون للتأهيل في مخيم الجدعة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65ee979e4c59b758e738db66

ألمانيا ترحب بفكرة لندن حول صواريخ "تاوروس"

65ee79ca4c59b76b9815dc7d

استيراد الأسلحة يتضاعف في أوروبا

65ee80de423604449c7a595e

تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

62b469b24c59b770a4437e39

هزة أرضية في مصر

65ee7b924236046ece2c233f

ثالث تأجيل لرحلة ماكرون المقررة إلى أوكرانيا

65ee385d423604449c7a5947

حادث مروع في مصر يُودي بحياة فتاة ويصيب 7 آخرين

أخبار متعلقة
65ed63b8423604519e325bbd

سوريا تطمئن العراق بخصوص حصصه المائية

65ec0fe74236047db6707a9a

العراق.. حريق يلتهم مخزنا لمواد البناء في أربيل

6439eda64c59b762b1503af8

سوريا.. العثور على الشاب المفقود مفارقا الحياة بعد أيام على اختفائه

22

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا

19_2023-638179810382262622-226

العراق.. 25 حكم إعدام ومؤبد واعتقال نحو 1460 متهما بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي

image

تدمير ورشات للطائرات المسيرة بإدلب واللاذقية