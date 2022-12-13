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الثلاثاء، 13-12-2022 10:23 ص

سياسي نمساوي: اعترافات ميركل مخيفة وضربة لمصداقية السياسيين الأوروبيين

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الوكيل الاخباري- علق نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش على تصريحات المستشارة الألمانية السابقة بشأن اتفاقيات مينسك وقولها إن الهدف منها كان لمنح كييف الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية.

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وقال ستراش إن تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل واعترافها بعبثية اتفاقيات مينسك قوض مصداقية كلام السياسيين الأوروبيين. 

وأضاف ستراش: "إنه أمر مخيف كيف تتحدث السيدة ميركل بصراحة عن هذا ... بهذه الطريقة، ندمر أي أساس للثقة".

وفي نفس السياق انتقدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية في مقال اعتراف المستشارة الألمانية السابقة بأن الدول الغربية لم تخطط منذ البداية لتنفيذ اتفاقيات مينسك، وأكدت الصحيفة أن هذا الاعتراف يشير إلى أن الغرب لم يعتبر روسيا أبدا شريكا في الحوار.

وقالت الصحيفة: "من تقويض اتفاقيات مينسك إلى إشعال الصراع الحالي بين موسكو وكييف، يحاول الغرب في كل هذا بشكل علني أو خفي احتواء دولة يعتبرها خصما ولم يعتبرها شريكا في الحوار".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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