سيول قوية تجتاح أضنة التركية - فيديو

الوكيل الإخباري- تسبب هطول أمطار غزيرة في فيضانات وسيول قوية في مدينة أضنة بجنوب تركيا أمس الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام .



ومع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي، تعطلت حركة المرور في الطرق الرئيسية بالمدينة، وتضررت سيارات بعض المواطنين.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار وحبات برد على المدينة، التي غمرت المياه بعض شوارعها وجرفت سيارات فيها.

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