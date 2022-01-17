شاهد - اللقطات الأولى من انفجار أبوظبي اليوم

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الامارات على تويتر اللقطات الاولى من الإنفجار الذي شهدته منطقة 'مصفح آيكاد 3' بالقرب من خزانات أدنوك في أبوظبي .

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يذكر انه قد تمكنت السلطات من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ما نتج عنه 3 وفيات بينها شخصيات اجنبية و6 اصابات للحظة كتابة الخبر .