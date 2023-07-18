شاهد: صورة للمنشد الاسلامي مشاري العفاسي بسيارة فارهة تحدث جدلاً .. والأخير يرد

الوكيل الإخباري- رد القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي مشاري العفاسي، على مهاجمته بسبب صورة بسيارة فارهة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.



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وقال العفاسي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".



