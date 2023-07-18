الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

جائزة الحسن للشباب تختتم دورة مساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية

الثلاثاء، 18-07-2023 10:31 ص

شاهد: صورة للمنشد الاسلامي مشاري العفاسي بسيارة فارهة تحدث جدلاً .. والأخير يرد

64aedb024236046ac1715d91


الوكيل الإخباري- رد القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي مشاري العفاسي، على مهاجمته بسبب صورة بسيارة فارهة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

اضافة اعلان


وقال العفاسي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في انستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".


 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
41534_11_1653452521

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

64b6a50142360401e439fa97

تونس تتسلم 4 طائرات تدريب T-6C من الولايات المتحدة

64b6a0284236040384718999

مصر.. كارثة تهدد أهم محاصيل البلاد

image (5)

اتفاق تصدير الحبوب يكبّد الشركات الروسية خسائر قيمتها مليار دولار

64b6942a42360406212ecaf2

القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة ويتركه رهن التحقيق

64b691a74c59b728063d873f

الأمريكي الذي عبر حدود كوريا الشمالية يعتقد أنه جندي

أخبار متعلقة
8

وفاة 14 شخصاً بحادثي سير منفصلين بتونس