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الجمعة، 23-06-2023 09:32 م

وفاة 14 شخصاً بحادثي سير منفصلين بتونس

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الوكيل الاخباري - لقي 10 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة جراء اصطدام سيارة أجرة نقل جماعي بشاحنة ثقيلة بمدينة منزل شاكر بمحافظة صفاقس جنوب شرق البلاد، وفق ما أفاد المتحدّث باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني) في بيان على الفيسبوك.

وتسبب الحادث بوفاة كامل ركاب سيارة الأجرة التسعة ومساعد سائق الشاحنة الثقيلة فيما تعرض السائق لإصابات نقل على اثرها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام بصفاقس وفق ما أفاد به العقيد مروان الغزواني رئيس وحدة النجدة للحماية المدنية بصفاقس .

وفي سياق متصل، وقع بضاحية قمرت شرق العاصمة تونس حادث سير أودى بحياة أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة بعد اصطدامها بشاحنة ثقيلة.

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