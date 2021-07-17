شوارع وجسور أبوظبي تتزين للعيد بـ2800 مجسم إبداعي مضيء - صور

الوكيل الإخباري - تتزين شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بنحو 2800 تشكيل ومجسم إبداعي مضيء، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، الذي يحل الثلاثاء.

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وتتميز المجسمات واللوحات الضوئية بطابع فني أنيق، لتشكل تحفاً إبداعية مرسومة بعبارات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، ومدموجة بعناصر من الطبيعة مثل الفراشات وأجنحتها، وكذلك المضلات والمناطيد، ليعطي هذا المزيج المتجانس صوراً جمالية متكاملة، تزين الجسور وأعمدة الإنارة الوسطية في الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق التي يتم تزيينها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتشمل المناطق التي تم تزيينها في جزيرة أبوظبي عدة مناطق فيما سيتم تمييز كورنيش أبوظبي -الوجهة المفضلة لدى سكان أبوظبي وزائريها- بالتشكيلات الهندسية والمجسمات الإبداعية المتميزة التي تأتي على شكل الفراشات وأجنحتها، بالإضافة إلى تمييزه وعدد من الطرق الرئيسية بإضاءة باللون الأصفر المائل إلى اللون الذهبي.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات واللوحات الضوئية التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الأضحى المبارك متناسقة وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، حتى تكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة العوامل والتغيرات الجوية.





















المصدر - العين الإخبارية