دول تعلن الاربعاء موعد عيد الاضحى المبارك - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطنة عُمان رسميا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم السبت، وأن يوم غد الأحد 11 تموز غرة الشهر، وبذلك يكون الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك في السلطنة.



فيما أعلنت الباكستان رسميا الأربعاء 21 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفق ما نشر مركز الفلك الدولي.



كما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الإثنين 12 تموز هو غرة شهر ذي الحجة، والأربعاء 21 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان

وأعلن سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن يوم غد الأحد، هو غرة ذي الحجة، وعليه يكون يوم الإثنين 19 تموز يوم الوقوف بعرفة، ويوم الثلاثاء 20 تموز، عيد الأضحى المبارك.



