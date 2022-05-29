صحف عالمية: أوكرانيا تصارع الزمن لإنقاذ دونباس.. وروسيا تكسب معركة القمح

الوكيل الاخباري- تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة يوم الأحد، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط حديث عن أن كييف ”تصارع الزمن“ لإنقاذ منطقة دونباس الشرقية التي تشهد معارك ضارية وتقدم روسي على كافة الجبهات.



وكشفت صحف أخرى أن روسيا انتصرت في ”معركة السيطرة على القمح في العالم“، عن طريق إغلاق الموانئ الأوكرانية وإغلاق البحر الأسود، الأمر الذي يجعل موسكو هي المهيمن الأكبر على سوق المحصول الاستراتيجي.



وسلطت صحف الضوء على مخاوف دولية من أن روسيا قد تستخدم المساعدات السورية كـ“ورقة مساومة“ للحصول على تنازلات من الغرب، وذلك من خلال تصويت مرتقب في مجلس الأمن في تموز/ يوليو المقبل بشأن استمرار فتح أحد ممرات الإغاثة إلى سوريا.

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