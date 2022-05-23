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الإثنين، 23-05-2022 11:53 ص

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة ومعدات تابعة لوحدة أوكرانية أثناء نقلها إلى دونباس

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت في شمال غرب أوكرانيا شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية تابعة لوحدة أوكرانية كانت في طريقها إلى دونباس.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية إن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر، دمرت في منطقة إحدى محطات القطار في مقاطعة جيتومير، الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء الهجوم الجبلي العاشر للجيش الأوكراني والتي كانت تنقل من مدينة إيفانو-فرانكوفسك (غرب) إلى دونباس.

وتابع كوناشينوف أنه خلال يوم أصابت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أربعة مواقع قيادة، ومركز اتصالات لمجموعة العمليات التكتيكية "الشمال" في منطقة بلدة بخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية، 48 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، منظومة صواريخ مضادة للطائرات Osa-AKM، إضافة إلى ستة مستودعات للذخيرة في جمهورية لوغانسك.

وذكر المتحدث أن الطيران الروسي استهدف 39 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ودمر مستودعا للذخيرة في منطقة كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية، مضيفا أنه نتيجة الغارات الجوية تم القضاء على أكثر من 230 فردا من الفصائل القومية الأوكرانية وتعطيل 33 قطعة من المعدات العسكرية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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