الجمعة 09-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأوقاف تنفي تهجم مصلين على خطيب مسجد

القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود "إسرائيليين" شرق خان يونس

السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية

مصر: الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل بحل الدولتين

وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

مسؤولة أممية: إسرائيل تنتهك حقوق أطفال غزة بشكل لم يشهده التاريخ الحديث

20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

فاعليات حزبية وشعبية تنفذ وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

عاجل ارتفاع عدد المعتقلين لنحو 7 آلاف فلسطيني بالضفة

الجمعة، 09-02-2024 10:17 م

صحيفة ألمانية: الناتو يريد تولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف

65c65ec54c59b72b851445d3


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نقلا عن مصادر أن حلف "الناتو" يريد تولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا خوفا من التغيير المحتمل للسلطة في واشنطن وتوقف الدعم لكييف.

وأوردت الصحيفة أنه"من الواضح أن قيادة الناتو تعتقد أنه من المستحسن دمج صيغة رامشتاين، المعروفة أيضا باسم مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا، في هياكل الناتو بحجة حماية نفسها من التغيير المحتمل للسلطة في واشنطن، فيما تم هذا الأسبوع مناقشة هذا الاحتمال لأول مرة بين الدول الأعضاء في الناتو".

اضافة اعلان


وذكرت نقلا عن دبلوماسيين وممثلي الحكومات الغربية: "لقد بدأ تغيير جوهري في المسار داخل الناتو حيث يقوم التحالف بإعداد خطط لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك حالة من عدم اليقين المتزايد في حلف الناتو من عدم استمرار دعم واشنطن لكييف خاصة إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، لذلك تم تطوير خطة التكامل من قبل مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".


ولفتت إلى أن "الحكومة الألمانية كانت مشككة بشأن المبادرة، لأن ذلك قد يعني أن الناتو يشن حربا ضد روسيا".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65c63d5c423604089b495258

السفير الروسي لدى بريطانيا: لندن تتجنب أي حديث معنا حول أوكرانيا

65c62b1142360428593b9837

مشاهدات مقابلة بوتين تتخطى حاجز الـ100 مليون في "إكس" والملايين في "يوتيوب"

65c630814c59b70f831f161d

وزير الدفاع الدنماركي: دول الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال 3 أو 5 سنوات

خ

طهران: نولي أهمية كبرى لأمن الملاحة بالبحر الأحمر

ث

واشنطن: ضربات أميركية جديدة على مواقع حوثية في اليمن

55

روسيا : لا أسس لاستئناف صفقة الحبوب

أخبار متعلقة
65b1e1154236045e315f2785

خبير: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو

65a797f54236042691407d51

مسؤول في الناتو: الحلف يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجوي

65a4c3944c59b748d72e455a

صحيفة Bild: الجيش الألماني يستعد "لصد بوتين"

65a26fc64c59b71fbd78a3b2

بولندا تطلق مقاتلاتها بسبب "نشاط" للطيران الحربي الروسي

65a25350423604397234bc58

ضابط أوكراني سابق: الناتو لن يدخل في قتال مباشر مع روسيا لأجل أوكرانيا

659feb5942360457a47b7a30

استخباراتي أمريكي سابق يحذر زيلينسكي من ضربة جدية: هذا ما قاله بوتين